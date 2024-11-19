В Запорожье атака россиян оставила без света более 15 тысяч человек

Более 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными после ночной атаки "шахедов" на Запорожье.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Отмечается, что россияне оставили без света более 17,6 тысяч потребителей, однако благодаря усилиям энергетиков и коммунальщиков, почти 2 тысячам абонентов электроэнергию уже восстановили.

Также в сообщении добавляют, что от теплоснабжения отключено 677 домов.

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"Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - сказал Федоров.