Крупнейший химический концерн Польши будет производить взрывчатку

Польша наладит производство нитроцеллюлозы и пороха, необходимых для крупнокалиберных боеприпасов.

Об этом сообщает Минобороны Польши.

Соответствующее соглашение в понедельник, 18 ноября, подписали Агентство промышленного развития, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa и Mesko.

По словам вице-премьера и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, развитие мощностей по производству взрывчатых веществ имеет решающее значение для будущего производства боеприпасов в Польше.

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Глава Минобороны также заявил о планах построить в стране завод по производству боеприпасов.

"Польша - большая страна и должна иметь возможность производить 155-мм боеприпасы самостоятельно. Наша цель - не один завод, а несколько, и работать с партнерами НАТО и ЕС, чтобы объединить усилия", - заявил польский министр.

По его словам, правительство выделит около 3 млрд злотых (почти 700 млн евро) на строительство завода по производству боеприпасов.

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Работы по строительству новых мощностей планируют начать в Тарнуве примерно через год.

Grupa Azoty - один из крупнейших химических холдингов в Европе, специализирующийся на выпуске азотных и сложных удобрений, а также конструкционных пластиков, оксоспиртов и пластификаторов. Крупнейшим акционером Grupa Azoty является государственное казначейство Польши (33%).