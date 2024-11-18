В Финляндии сообщают о разрыве подводного кабеля связи рядом с "Северным потоком"

Подводный кабель связи Финляндии с Германией разорван, расследование причин разрыва продолжается.

Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Издание отмечает, что обнаружена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантагамины (Финляндия) до Ростока (Германия). В результате неисправности прерываются коммуникационные соединения, проходящие по морскому кабелю.

Подводный кабель C-Lion1 является частью сети государственной компании Cinia, занимающейся строительством оптоволоконных соединений. По данным компании, кабель порван. Причина неизвестна. В настоящее время продолжается расследование.

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"Клиенты проинформированы и начата подготовка к ремонту", - сообщил генеральный директор компании Ари-Юсси Кнаапила.

Кабель C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 году. Его длина составляет около 1200 км. Он проходит рядом с российским газопроводом "Северный поток".

Отмечается, что это единственный финский подводный кабель, который идет непосредственно в Центральную Европу.

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Кроме того, он единственный, который идет по тому же маршруту, что и российские газопроводы. Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.

Такой маршрут Nord Stream был выбран для кабеля C-lion1, чтобы облегчить монтажные работы.

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