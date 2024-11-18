Минобороны анонсировало Нацпрограмму поддержки военных: что предусматривает

Министерство обороны Украины планирует запустить Общенациональную программу поддержки военнослужащих "Плюсы".

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко во время брифинга "МОУ. Цифровизация. Итоги 2024", передает Укринформ.

"Мы хотим запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих, она называется "Плюсы", созвучно с названием "Армия+". "Плюсы" - это будет виртуальная валюта нашего приложения, в которое мы будем добавлять 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут поддерживать наших военнослужащих", - сказала Черногоренко.

Она пояснила, что в рамках программы военные смогут получать бонусы, скидки, приоритетные возможности закупки различных продуктов.

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По словам заместителя министра обороны, идея заключается в том, чтобы построить вокруг военнослужащих экосистему лояльности.

"Я хочу анонсировать и пригласить наши и другие бизнесы участвовать в этой общенациональной программе. Будет открытый меморандум, 100 бизнесов подпишут с Министерством обороны этот меморандум", - сказала чиновница.

Черногоренко отметила, что партнерами уже согласились стать АО "Укрзализныця", интернет-магазин "Розетка", ПАО "Укрнафта" и компания "Новая почта".

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