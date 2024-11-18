В Украине меняют правила открытия международных автобусных перевозок

Министерство развития общин и территорий Украины наработало новый порядок осуществления международных автобусных перевозок.

Об этом сообщил заместитель министра по развитию общин и территорий Украины Сергей Деркач.

"Больше года совместно с рынком мы работали над новым порядком организации международных автобусных перевозок и наконец соответствующий приказ принят. Через несколько недель (после публикации) изменения вступят в силу", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, вводится цифровая процедура открытия международного нового маршрута и внесения изменений в действующий через онлайн-кабинет перевозчика.

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По словам Деркача, с началом действия нового Порядка осуществления международных перевозок правил на рынке начнут действовать четкие критерии для открытия, внесения изменений, продления или закрытия маршрута.

"Например, закрыть маршрут можно будет по заявлению перевозчика, или же если в течение четырех месяцев не выполнено 50% рейсов или отсутствует разрешение другой страны. Здесь важно, чтобы граница "не простаивала", поэтому сеть маршрутов должна состоять из тех, кто действительно ездит", - отметил заместитель министра.

Кроме того, начнет действовать требование о наличии определенного количества автобусов для открытия маршрута - минимум один основной и еще один дополнительный на пять маршрутов. Это позволит предотвратить ситуации, когда один и тот же автобус используют для открытия нескольких маршрутов, заведомо зная, что выполнить рейсы будет невозможно.

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Также обновлены требования по комфортности автобусов, которые выходят на международный рейс.

Кроме того, становится обязательным требование о наличии в них системы GPS.

Для нерегулярных перевозчиков заработает учет и выдача разрешений "Интербус", для чего продолжается работа над дополнительным цифровым модулем.

Напомним:

Международные пассажирские перевозчики, пользующиеся пунктом пропуска "Рава-Русская - Хребенне" с Польшей, с 7 ноября смогут пересекать границу в соответствии с конкретным временем (слота), забронированного в системе еЧерга.