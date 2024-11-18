В Украине запускают электронную систему "еРослинництво": какие реестры объединит

Министерство аграрной политики и продовольствия запускает электронную систему "еРослинництво", которая объединит все реестры в сфере семеноводства, рассадничества и охраны прав на сорта растений.

Об этом сообщает Минагрополитики со ссылкой на постановление Кабинета министров, принятое 15 ноября 2024 года.

Отмечается, что электронная система будет включать базу данных сортов, состоящую из четырех взаимосвязанных электронных реестров: реестра заявок, Государственного реестра сортов растений, Государственного реестра патентов на сорта растений и реестра представителей по вопросам интеллектуальной собственности на сорта растений.

Также система будет содержать реестр субъектов семеноводства и рассадничества, реестр аудиторов по сертификации, реестр сертификатов на семена и посадочный материал, а также реестр органов по оценке соответствия.

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