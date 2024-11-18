Восемь украинских сыров выиграли международные награды
Понедельник, 18 ноября 2024, 16:22 -
В Португалии завершился международный сырный конкурс World Cheese Awards 2024, по итогам которого восемь украинских сыров получили награды.
Об этом сообщает ProCheese.
Отмечается, что в этом году было представлено 4786 сыров из 47 стран мира. Среди них - 27 сыров из Украины.
Bronze награду получили:
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- Твердый сыр "Козий сыр с трюфелем" - "Мукко", Львовская область.
- Твердый сыр "Легенда" - "Доообра ферма", Киевская область.
- Твердый сыр "Бикоз" - "Доообра ферма", Киевщина.
- Твердый сыр "Гауда" - "Зинка", Киевщина.
- Сыр с белой плесенью "Говерла" - "Тыквенный рай", Львовская область.
- Полутвердый сыр "Фонди" - "WineTime", Киевская область.
Silver награду получили:
- Твердый сыр "Корона" - "Зинка", Киевская область.
- Ароматизированный сыр "Лопта" - "Мамин сыр", Закарпатье.
Всего за три года участия в проекте украинские сыры имеют уже 34 награды, добавили в ProCheese.
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