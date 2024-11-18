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Восемь украинских сыров выиграли международные награды

Понедельник, 18 ноября 2024, 16:22 - Артур Крыжный

В Португалии завершился международный сырный конкурс World Cheese Awards 2024, по итогам которого восемь украинских сыров получили награды.

Об этом сообщает ProCheese.

Отмечается, что в этом году было представлено 4786 сыров из 47 стран мира. Среди них - 27 сыров из Украины.

Bronze награду получили:

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  • Твердый сыр "Козий сыр с трюфелем" - "Мукко", Львовская область.
  • Твердый сыр "Легенда" - "Доообра ферма", Киевская область.
  • Твердый сыр "Бикоз" - "Доообра ферма", Киевщина.
  • Твердый сыр "Гауда" - "Зинка", Киевщина.
  • Сыр с белой плесенью "Говерла" - "Тыквенный рай", Львовская область.
  • Полутвердый сыр "Фонди" - "WineTime", Киевская область.

Silver награду получили:

  • Твердый сыр "Корона" - "Зинка", Киевская область.
  • Ароматизированный сыр "Лопта" - "Мамин сыр", Закарпатье.

Всего за три года участия в проекте украинские сыры имеют уже 34 награды, добавили в ProCheese.

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