Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы
Понедельник, 18 ноября 2024, 15:16 -
Программа развития ПРООН в Украине разработала мобильное приложение для соискателей работы.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что приложение не ограничивается только поиском вакансий. С его помощью можно:
- записаться в электронную очередь;
- пообщаться с карьерным советником;
- запланировать встречу с потенциальным работодателем;
- получить необходимую справку;
- подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости.
В Минэкономики добавили, что приложение доступно в App Store и Google Play.
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