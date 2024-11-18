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Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы

Понедельник, 18 ноября 2024, 15:16 - Артур Крыжный

Программа развития ПРООН в Украине разработала мобильное приложение для соискателей работы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что приложение не ограничивается только поиском вакансий. С его помощью можно:

  • записаться в электронную очередь;
  • пообщаться с карьерным советником;
  • запланировать встречу с потенциальным работодателем;
  • получить необходимую справку;
  • подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости.

В Минэкономики добавили, что приложение доступно в App Store и Google Play.

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Экономическая правда
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