Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы

Программа развития ПРООН в Украине разработала мобильное приложение для соискателей работы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что приложение не ограничивается только поиском вакансий. С его помощью можно:

записаться в электронную очередь;

пообщаться с карьерным советником;

запланировать встречу с потенциальным работодателем;

получить необходимую справку;

подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости.

В Минэкономики добавили, что приложение доступно в App Store и Google Play.

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