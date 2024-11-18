Украина в этом году экспортировала товаров больше, чем за весь 2023 год

За 10 с половиной месяцев 2024 года экспорт товаров из Украины в денежном эквиваленте превысил показатель всего прошлого года.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"На сегодня украинский экспорт товаров в денежном эквиваленте превысил результаты, которые мы имели за весь 2023 год. По состоянию на 17 ноября Украина экспортировала товаров на 36,3 млрд долл. По итогам прошлого года этот показатель составлял 36,2 млрд долл", - отметила Свириденко.

По ее словам, такие результаты стали возможными благодаря ускорению экспорта продукции нового урожая, стабильной работе Украинского морского коридора и восстановлению отечественного производства.

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Среди крупнейших экспортных позиций с начала года - масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое - на 4,4 млрд долл. (5,3 млн т), кукуруза - на 4,2 млрд долл. (25,5 млн т), пшеница и смесь пшеницы и ржи - на 3,4 млрд долл. (19,0 млн т), руды и концентраты железные - на 2,5 млрд долл. (29,7 млн т).

Напомним:

По данным Министерства экономики, экспорт товаров из Украины в октябре 2024 года достиг более 3,8 млрд долл. США, что на 18,7% больше по сравнению с сентябрем.

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