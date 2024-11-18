Владелец Vodafone Украина заплатил за ОГХК 4 миллиарда

В государственный бюджет поступили 3,94 млрд грн от приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

По словам исполняющей обязанности главы Фонда Иванны Смачило, приватизация ОГХК - это не просто продажа государственного актива, а привлечение стратегического инвестора, который обеспечит дальнейшее развитие предприятия.

"Покупатель обязался инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию производства. Эти инвестиции создают основы для повышения эффективности переработки титанового сырья и расширения возможностей производства продукции с большей добавленной стоимостью", - отметила она.

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АО "ОГХК" - крупнейший производитель титанового сырья в стране. В состав компании входят два комбината: Вольногорский горно-металлургический в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный в Житомирской области.

Напомним:

Компания "Цемин Украина", которая принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания".

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Хасанов - владелец холдинга NEQSOL, куда входит, в частности, Vodafone Украина.

Стартовая стоимость ОГХК составляла 3,90 млрд грн, а Цемин Украина предложила 3,94 млрд грн.