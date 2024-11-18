Маркетплейс для продвижения ИТ-компаний заинтересовал тысячи потенциальных клиентов

Украинская платформа технологических компаний CodeUA за первые часы работы привлекла внимание более 50 тысяч потенциальных клиентов со всего мира.

Об этом в эфире телемарафона сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.

"Мы запустили проект CodeUA - это электронная платформа, где представлены все украинские IT-компании, которые работают с международными заказчиками. Только за первые часы более 50 тысяч потенциальных клиентов со всего мира посетили портал, чтобы ознакомиться с услугами украинских компаний", - отметил Федоров.

Министр отметил, что сейчас в Украине работает около 5 тыс. технологических компаний, где трудоустроено более 300 тысяч специалистов. Украинские компании сотрудничают с такими мировыми гигантами как Amazon, Apple, IBM, Cisco, Google и FedEx.

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"Весь мир не стоит на месте, у нас полномасштабная война, но параллельно во всех странах технологические компании продолжают развиваться. И нам нужно двигаться, чтобы быть конкурентными", - подчеркнул Федоров.

Напомним:

13 ноября 2024 года Министерство цифровой трансформации совместно с Львовским ІТ-кластером запустили платформу технологических компаний CodeUA, которая поможет иностранным клиентам найти украинских подрядчиков.

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