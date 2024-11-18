"Укрнафта" начала бурение новой скважины
ПАО "Укрнафта" начало бурить новую разведочную скважину на западе Украины. Об этом компания сообщает на своем сайте.
Сейчас прошли почти 300 м.
Скважина запланирована как разведывательная. Ее общая глубина - 1 534 м.
"Бурение проводит победитель открытых торгов на площадке государственных закупок Prozorro - ООО "СК „Горизонты", - сообщает пресс-служба „Укрнафты".
"На глубине 1,2 км объект должен раскрыть подошву стрыйских отложений - это 1,26 млн тонн запасов нефти. Еще глубже, на 1,3-километровой глубине, ждут менилитовые отложения - 162 тыс тонн, - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий, - Уже скоро - через месяц - компания планирует получить первую добычу".
Напомним:
В начале ноября 2024 года "Укрнафта" пробурила и запустила в работу самую глубокую за последние 8 лет скважину. Фактическая глубина объекта 4 520 м. По состоянию на 14 ноября дебит нефти составлял около 90 тонн в сутки, газа - 30 тыс. кубометров в сутки.