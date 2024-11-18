Коммунальщики Славянска заказали внедорожник Mitsubishi за 2 миллиона

КП "Благоустройство" Славянского городского совета Донецкой области 4 ноября по результатам тендера заказало ЧП "Талисман" легковой автомобиль за 2,06 млн грн.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на "Прозорро".

До 29 ноября в Славянск поставят новый полноприводный рамный рамный внедорожник Mitsubishi FL Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle 2024 года выпуска. Он имеет дизельный двигатель объемом 2,4 л.

Автомобиль цвета "белый перламутр" в комплектации Instyle имеет различные системы безопасности и подушки безопасности, камеру заднего вида, передний и задний парктроники, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, многофункциональный руль, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем. Салон отделан комбинированной кожей.

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Предприятие "Талисман" было единственным участником торгов. Фирмой из Краматорска руководит Нелли Вечирко, а владеет Виталий Гордиенко. Он также является владельцем еще восьми компаний под брендом "Талисман" с приставками.

КП "Благоустройство" Славянского горсовета руководит Андрей Кишкин.

По словам руководителя Славянской МВА Вадима Ляха, сейчас в городе проживает чуть больше 50 тысяч жителей. Славянск находится под постоянными обстрелами, которые нередко приводят к проблемам с водо- и электроснабжением. В результате последнего обстрела 14 ноября повреждены многоэтажки, здания педагогического университета, детский сад, супермаркет, частные автомобили. Эвакуация из города происходит на постоянной основе.

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