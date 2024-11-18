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Россияне за 2024 год побили рекорд по покупке алкоголя: фаворит - водка

Понедельник, 18 ноября 2024, 12:24 - Артур Крыжный

Розничные продажи алкоголя в РФ за 10 месяцев 2024 года достигли максимального уровня за все время, когда публиковали официальную статистику.

Об этом пишет российское "РБК" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Так, с января по октябрь было продано 184,2 млн декалитров (1 дал - 10 л) алкогольной продукции. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Особенно активно россияне покупают водку: за 10 месяцев было продано 62,5 млн декалитров. Рекордные продажи также зафиксированы у виноградных и игристых вин.

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При этом, продажи слабоалкогольной продукции снизились почти на 20%.

алкоголь
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