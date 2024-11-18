Наказали бывших руководителей предприятия "Укроборонпрома" за миллионные растраты

18 ноября 2024 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор по делу о растрате почти 3,5 млн грн двух государственных предприятий.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По приговору суда 6 человек, среди которых бывшие и действующие руководители и должностные лица ГП ГГЗИФ "Укринмаш", которое является структурным подразделением ГК "Укроборонпром", а также должностные лица иностранной компании признаны виновными во всех преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Фигурантам дела назначено улучшение в виде оформления свободы на срок от 7 до 8 лет с оформлением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Реклама:

Также суд конфисковал часть имущества бывшего руководства "Укринмаша".

По данным издания "Слово и дело", судьи оправдали бывшего гендиректора "Укринмаш" Сергея Слюсаренко от обвинений по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Однако его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность). Ему назначили 2 года лишения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

В то же время коллегия признала виновным экс-заместителя гендиректора "Укринмаша" Константина Чередниченко по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины и ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ. Ему назначили окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с запретом в течение 3 лет занимать определенные должности и конфискации 2/3 принадлежащего ему имущества.

Реклама:

Еще одного экс-гендиректора "Укринмаша" Владимира Омельянчука признали виновным и назначили ему наказанием 7,5 лет лишения с запретом занимать должности в течение 3 лет с конфискацией 1/2 имущества.

Бывшего директора департамента "Укринмаша" Александра Диткивского тоже признали виновным и назначили наказанием 7 лет заключения с запретом в течение 3 лет занимать должности и конфискацией 1/3 имущества.

Экс-начальников отделов "Укринмаша" Дмитрия Лобашова и Игоря Яриновского приговорили к 7 годам лишения свободы с запретом в течение 2 лет занимать должности и конфискацией 1/4 имущества каждого.

Михаила Буянкова (руководителя и владельца Triangle Group Incorporated) тоже признали виновным и назначили 8 лет лишения свободы с запретом в течение 3 лет занимать определенные должности и конфискацией 2/3 всего принадлежащего ему имущества.

Также судьи применили специальную конфискацию к 40 748 евро, найденных у Буянкова.

Кроме того, суд возложил на Чередниченко, Омельянчука, Буянкова, Лобашова, Яриновского и Диткивского ряд обязанностей (носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и т.д.).

Напомним:

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2014-2016 годах руководители и должностные лица ГП ДГЗИФ "Укринмаш" совместно с представителями иностранной компании, которая должна была обеспечить заключение внешнеэкономических сделок и их выполнение, организовывали безосновательное заключение сделок по сопровождению внешнеэкономических контрактов, составление заведомо ложных актов выполненных работ и дальнейшее незаконное перечисление средств. В результате государственному предприятию нанесен почти 3,5 млн грн ущерба.