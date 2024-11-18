Рост ВВП Украины в октябре замедлился втрое по сравнению с сентябрем

ВВП Украины вырос на 4,2% по итогам 10 месяцев 2024 года: в октябре рост замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Драйверами роста остаются транспортная и строительная отрасли, а также перерабатывающая промышленность, отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Транспорт, переработка и строительство продолжали демонстрировать высокую положительную динамику.

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В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина - ранний сбор урожая этого года: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур.

Напомним:

За девять месяцев 2024 года ВВП Украины вырос на 4,5% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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