Рост ВВП Украины в октябре замедлился втрое по сравнению с сентябрем
Понедельник, 18 ноября 2024, 10:53 -
ВВП Украины вырос на 4,2% по итогам 10 месяцев 2024 года: в октябре рост замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Драйверами роста остаются транспортная и строительная отрасли, а также перерабатывающая промышленность, отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.
Транспорт, переработка и строительство продолжали демонстрировать высокую положительную динамику.
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В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина - ранний сбор урожая этого года: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур.
Напомним:
За девять месяцев 2024 года ВВП Украины вырос на 4,5% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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