Банки обновили курс валют на понедельник: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 18 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился за выходные на 3 копейки, евро - на 19 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,27 грн, евро - 43,65 грн (на 15 ноября доллар - 41,24 грн, евро - 43,46 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,59 - 41,66 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,00 - 44,20 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,15 - 41,64 грн (курс на 15 ноября - 41,15 - 41,60 грн);

Евро - 43,50 - 44,15 грн (курс на 15 ноября - 43,42 - 44,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,57 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.