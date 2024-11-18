Нефть отреагировала на новости о разрешении Украине бить по РФ ракетами ATACMS

В понедельник цены на нефть повысились после обострения боевых действий между Россией и Украиной в течение выходных, однако на них давило опасение относительно спроса на топливо в Китае.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 29 центов (0,4%) до $71,33 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в США поднялись на 18 центов (0,3%) до $67,20 за баррель.

В воскресенье Россия нанесла самый масштабный за последние три месяца авиаудар по Украине, нанеся значительный ущерб энергосистеме страны.

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В значительном повороте в политике США в отношении войны между Украиной и Россией администрация президента США Джо Байдена позволила Украине использовать американское оружие для ударов вглубь территории России.

Кремль пока не отреагировал на эту новость, но ранее предупреждал, что ослабление ограничений по использованию Украиной американского оружия будет расценено как серьезная эскалация.

"Решение Байдена разрешить Украине наносить удары по российским силам вблизи Курска с помощью дальнобойных ракет может привести к росту геополитического напряжения на нефтяных рынках, что является эскалацией в ответ на участие северокорейских войск в конфликте," - отметил аналитик IG Markets Тони Сайкамор.

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Энергетический аналитик MST Marquee Саул Кавоник заметил: "Пока на экспорт российской нефти это мало повлияло, но если Украина будет атаковать больше нефтяной инфраструктуры, рынок может отреагировать повышением цен."

В России по крайней мере три нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены приостановить переработку или сократить производство из-за значительных убытков на фоне ограничений на экспорт, рост цен на нефть и высоких затрат на заимствования, сообщают пять источников в отрасли.

На прошлой неделе Brent и WTI упали более чем на 3% на фоне слабых экономических данных из Китая и прогноза Международного энергетического агентства, что глобальное предложение нефти превысит спрос более чем на 1 миллион баррелей в сутки в 2025 году.

Напомним:

По данным The New York Times, действующий президент США Джо Байден впервые позволил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.