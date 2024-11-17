В Одесской области во время российской атаки погибли двое энергетиков – "Укрэнерго"

фото: Укрэнерго

В результате массированной атаки россиян утром 17 ноября погибли двое работников подстанции "Укрэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам "Укрэнерго", погибли Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский.

Каминному был 41 год, 16 из них он работал в "Укрэнерго". С 2012 года был диспетчером одной из электроподстанций, где 17 ноября погиб.

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Шаргородскому было 44 года. На подстанции "Укрэнерго" он работал с 2005 года - электрослесарем и электромонтером, а затем диспетчером. С начала полномасштабной войны до мая 2023 года он был мобилизован. После возвращения продолжил работать электромонтером.

В Минэнерго добавили, что Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский работали на одной из подстанций "Укрэнерго" в Одесской области, в которую был направлен прямой вражеский удар.

Перед этим в Одесской областной прокуратуре заявили, что из-за российских обстрелов по энергетической инфраструктуре в области погибли двое сотрудников энергообъекта - начато досудебное расследование.

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Напомним:

В результате вражеской атаки 17 ноября пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области, в регионе возникли перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.

Глава ОВА позже в эфире телемарафона сообщил о двух погибших.