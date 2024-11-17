Трамп выбрал министром энергетики главу нефтяной компании

Крис Райт Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность министра энергетики основателя и гендиректора нефтесервисной компании из Денвера Liberty Energy Криса Райта.

Об этом пишет Reuters.

Райт является защитником использования ископаемого топлива. Ожидается, что он поддержит план Трампа по максимизации добычи нефти и газа и будет искать пути увеличения производства электроэнергии, спрос на которую растет впервые за последние десятилетия.

"Он также, вероятно, разделяет оппозицию Трампа к глобальному сотрудничеству в борьбе с изменением климата. Райт назвал активистов борьбы с изменением климата паникерами и сравнил усилия демократов в борьбе с глобальным потеплением с коммунизмом советского образца", - пишет Reuters.

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"Нет никакого климатического кризиса, и мы не находимся в разгаре энергетического перехода", - заявлял Райт в видео, размещенном в его профиле на LinkedIn в прошлом году.

Райт, который не имеет никакого политического опыта, много писал о необходимости увеличения добычи ископаемого топлива, чтобы вывести людей из бедности.

"При Байдене добыча нефти в США достигла самого высокого уровня, который когда-либо добывала любая страна, и неизвестно, насколько Райт и новая администрация смогут его увеличить.

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Большинство решений по бурению принимаются частными компаниями, которые работают на землях, не принадлежащих федеральному правительству", - отмечает Reuters.

В случае утверждения Сенатом, Райт заменит на посту министра Дженнифер Гранхолм, сторонницу электромобилей и новых источников энергии.

Сам Райт в соцсети X заявил, что во главе Минэнерго США сосредоточится на "том, чтобы сделать американскую энергетику более доступной, надежной и безопасной".

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