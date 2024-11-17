Из-за обстрелов РФ обесточивалась железная дорога, были задержки - УЗ
Воскресенье, 17 ноября 2024, 10:54 -
Из-за массированного вражеского обстрела 17 ноября были обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
По состоянию на 10:20 обесточенные участки путей подключены к соседним подстанциям, большинство поездов продолжают движение штатными электровозами. Ранее сообщалось про задержки на отдельных маршрутах.
На участках, где электроснабжение пока не восстановлено, поезда движутся под резервными тепловозами.
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Напомним:
В ночь на воскресенье был зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс, из российского Оленегорска. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Атака длилась около часа, целью была украинская энергетика.
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