Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК: повреждения серьезные

В воскресенье 17 ноября враг совершил массированную атаку на энергетику Украины, в частности серьезно повредил оборудование теплоэлектростанций ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

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Энергокомпания отметила, что это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

Напомним:

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В Киевской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также в городе Киев вводят экстренные отключения света.

Россияне утром 17 ноября наносят массированный ракетный удар по украинской энергетике.