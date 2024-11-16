Суд обязал горсовет стать владельцем заброшенного укрытия

Дом н а улице Садовая, 10, 2021 год Фото: Сергій Мацвейко , Фейсбук

Суд обязал Фастовский городской совет (Киевская область) осуществить государственную регистрацию права коммунальной собственности Фастовской городской территориальной общины на защитное сооружение гражданской защиты (противорадиационное укрытие), которое расположено на улице Садовая, 10.

Об этом свидетельствует решение суда от 6 ноября.

С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура. По ее данным, в конце 2023 года укрытие по ул Садовой, 10 оценили как не готовое к использованию по назначению.

В начале этого года Фастовское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Киевской области сообщило прокуратуре, что выявило 17 бесхозных защитных сооружений гражданской защиты, среди которых и по ул Садовая, 10.

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Как установил суд, до 2021 года пятиэтажный дом по ул Садовая, 10 находился на балансе КП ФГС Фастовская жилищно-эксплуатационная контора. А три года назад его списали с баланса коммунального предприятия.

В Украине защитные сооружения гражданской защиты коммунальной собственности не подлежат приватизации или отчуждению. И даже после предоставления согласия горсоветом о списании дома с баланса КП ФГС Фастовская жилищно-эксплуатационная контора в 2021 году, многоэтажка, как считает суд, не выбыла из коммунальной собственности.

Согласно материалам дела, сейчас укрытие находится на электронном учете защитных сооружений гражданской защиты Киевской области, занесено в информационную систему Учет и фонд защитных сооружений гражданской защиты.

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Поэтому суд обязал Фастовский городской совет зарегистрировать укрытие как коммунальную собственность.

Напомним:

В 2018 году в Фастове в результате взрыва газа произошло разрушение трех этажей в жилом доме по ул Садовая, 10.