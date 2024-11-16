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Европейский фонд поможет наладить водоснабжение на прифронтовых территориях

Суббота, 16 ноября 2024, 12:59 - Владимир Туник-Фриз

Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) поможет реализовать проекты по водоснабжению прифронтовых территорий Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

E5P был инициирован Швецией еще в 2009 году. Его донорами также стали Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Словацкая Республика, Швейцария, США и Эстония.

В рамках E5P было инвестировано почти 1 миллиард евро.

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"Это партнерство сосредоточено на энергоэффективности и охране окружающей среды. Украина искренне благодарна за 250 миллионов евро, объединенных в фонд E5P, особенно в эти сложные военные времена", - отметила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

По словам Гринчук, Украина нуждается в помощи в сферах:

  • - термомодернизация общественных зданий;
  • - обновление систем центрального отопления;
  • - управление твердыми отходами;
  • - очистка воды и сточных вод;
  • - экологически чистого общественного транспорта.

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