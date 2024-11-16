В Нетфликс произошел сбой во время боя Тайсона и Пола

Збой в работе Netflix. DownDetector

Платформа Netflix не работала для тысяч пользователей в США ночью 16 ноября.

Об этом сообщает сайт, фиксирующий жалобы пользователей Downdetector.

именно в это время в США начинался бой между легендарным боксером Майком Тайсоном и блогером Логаном Полом.

Наибольшее количество жалоб фиксировали около 5:44 (22:44 в США) в субботу 16 ноября, тогда о проблемах в работе Netflix сообщили более 98 тысяч пользователей.

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Downdetector сообщил, что отключение в первую очередь повлияло на пользователей в крупных мегаполисах, включая Нью-Йорк, Сиэтл и Лос-Анджелес, с разрозненными сообщениями из других регионов.

Как сообщает Reuters, Netflix уже сталкивалась с перебоями в работе во время прямых трансляций или долгожданных событий в прошлом, причем всплески пользовательского трафика часто были одним из факторов, способствовавших этому.

В апреле 2023 года компания потерпела кратковременный сбой во время прямого эфира реалити-шоу о знакомствах "Любовь вслепую", что вызвало жалобы от тысяч пользователей.

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На утро 17 ноября работа сервиса стабилизировалась.

Напомним:

В ночь на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне состоялся бой 58-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона против 27-летнего Джейка Пола. Бой завершился единогласным решением судей в пользу Пола.