У фирмы отсудили штраф за поставку некачественных бронежилетов и касок

Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "БК КБР" 5,65 млн грн штрафа за поставку управлению по вопросам оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Волынской ОГА некачественных защитных жилетов, касок и шлемов.

Об этом свидетельствует решение суда от 28 октября.

В марте 2022 года управление по вопросам оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Волынской областной государственной (военной) администрации заказало ООО "БК КБР" 650 защитных жилетов и 650 касок на общую сумму 24,86 млн грн.

Через несколько дней стороны заключили еще одно соглашение о поставке 196 боевых шлемов, 150 кевларовых шлемов и 150 защитных жилетов на 9,06 млн грн. Позже в этот договор были внесены изменения и речь уже шла о 234 защитных жилетов и 196 боевых шлемов на 9,04 млн грн.

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В дальнейшем заказчик оплатил товар и передал его воинской части, номер которой скрыт в Судебном реестре.

Согласно выводам судебно-экономической и судебно-товароведческой экспертиз бронежилеты по обоим контрактам не соответствуют IV-VI классу защиты, как было прописано в соглашениях, и не имеют маркировки.

Кроме того, боевые шлемы не соответствуют І классу защиты и также не имеют маркировки. Не соответствуют первому классу защиты и шлемы Helm bojowy WZ.2005 производства польской компании Makspol S.A. (не выполняют основную функцию - не защищают голову человека от поражения метательными элементами огнестрельного оружия).

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Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с поставщика штраф в размере 4,14 млн грн по первому контракту и 1,51 млн грн по второму.

Суд согласился, что ООО "БК КБР" поставила товар ненадлежащего качества, и назначил взыскать с фирмы штраф на общую сумму 5,65 млн грн.

Владельцем столичной ООО "БК КБР" является Дмитрий Нестерук, руководитель Максим Вишняков.

Напомним:

Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с ЧП "Стрела" в пользу управления полиции охраны в Харьковской области 887 тыс грн убытков, полученных после поставки некачественных бронежилетов.