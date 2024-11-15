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Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Пятница, 15 ноября 2024, 16:24 - Артур Крыжный

Официальный курс доллара вырастет за выходные: в понедельник 18 ноября иностранная валюта прибавит 3 копейки в цене.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 18 ноября.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 19 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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  • 1 доллар США - 41,27 грн (41,24 грн по состоянию на 15 ноября);
  • 1 евро - 43,65 грн (43,46 грн по состоянию на 15 ноября).

курс валют
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Экономическая правда
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