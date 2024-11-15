Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных
Пятница, 15 ноября 2024, 16:24 -
Официальный курс доллара вырастет за выходные: в понедельник 18 ноября иностранная валюта прибавит 3 копейки в цене.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 18 ноября.
В свою очередь, курс евро уменьшится на 19 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
Реклама:
- 1 доллар США - 41,27 грн (41,24 грн по состоянию на 15 ноября);
- 1 евро - 43,65 грн (43,46 грн по состоянию на 15 ноября).
Реклама: