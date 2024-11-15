Украина получит миллиард долларов от Всемирного банка и еще средства от ЕС - Шмыгаль
Пятница, 15 ноября 2024, 15:02 -
Украина привлечет более 1 млрд долл льготного займа от Всемирного банка и 150 млн евро от ЕС.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, эти деньги аккумулированы благодаря правительствам Японии и Великобритании.
Кроме этого, еще одно правительственное решение позволит привлечь дополнительные 150 млн евро от Европейского Союза.
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"В рамках этого соглашения деньги будут направлены на восстановление портовой инфраструктуры и проекты быстрого восстановления", - добавил Шмыгаль.
Из этих денег 65 млн евро направят на финансирование программы бесплатного питания учащихся начальных классов в 2025 году.
Напомним:
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Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов.
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