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Исторический указатель: Кабмин одобрил стратегию развития сельского хозяйства

Пятница, 15 ноября 2024, 14:29 - Виктор Волокита

Кабинет министров утвердил стратегию развития сельского хозяйства и сельских территорий в Украине на период до 2030 года.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Это исторический документ, который является не только нашим маяком, но и обязательным для страны-кандидата к вступлению в Евросоюз. Это указатель, как мы будем развивать наше сельское хозяйство. Ведь цель Стратегии - подготовка аграрного сектора к вступлению Украины в ЕС", - рассказал Коваль.

Также Кабмин утвердил операционный план мероприятий по ее реализации в 2025-2027 годах.

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По словам министра, документ предусматривает обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Стратегия развития также будет способствовать формированию конкурентоспособного, устойчивого и диверсифицированного аграрного сектора, обеспечивающего долгосрочную продовольственную безопасность, усиливает защиту окружающей природной среды, включая биоразнообразие, смягчение последствий изменения климата и укрепление социально-экономической структуры сельских территорий.

Напомним:

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Реализация мероприятий Стратегии развития до 2030 года будет способствовать возвращению в обработку 17,4% сельхозземель, недоступных по состоянию на июнь 2024-го; увеличению доли переработанного сельскохозяйственного сырья до 38,8% с нынешних 20,1% и до 50% - ее доли в экспорте в денежном эквиваленте. Ожидается, что в растениеводстве прибыльных предприятий к 2030 году станет около 95% от общего количества, в животноводстве - до 85%.

аграрии Кабмин
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