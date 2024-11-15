Кабмин сменил глав служб спецсвязи и транспортной безопасности и назначил  нового заместителя Галущенко

Кабинет министров 15 ноября провел кадровые изменения в Госслужбе безопасности на транспорте и Госслужбе специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так Кабмин уволил с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгения Зборовского, а вместо него назначил Никиту Лагунина, который ранее был заместителем Зборовского.

А Зборовский теперь стал заместителем Лагунина.

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Кроме того, правительство уволило Юрия Мироненко с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, вместо него назначил Александра Потия, который ранее был заместителем Мироненко.

Кроме того, Анатолий Корзун назначен заместителем министра энергетики Украины.

Напомним:

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Служба безопасности Украины и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель Александр Хейло. Позже его уволили.