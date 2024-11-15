Все разделы
Укр / Рус

Объемы грузовых перевозок по Дунаю обвалились

Пятница, 15 ноября 2024, 12:47 - Виктор Волокита

Объемы перевозок по Дунаю в румынский порт Констанца обвалились после открытия Украинского морского коридора. 

Об этом исполняющий обязанности генерального директора ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) Дмитрий Москаленко рассказал в интервью Liga.net.

"Когда открылся морской коридор через порты Одессы, произошел откат. А точнее - обвал рынка перевозок из Украины по Дунаю на Констанцу. Фактически ситуация в регионе вернулась к довоенному состоянию", - сказал Москаленко.

Среди других факторов падения перевозок грузов по Дунаю руководитель УДП указал снижение спроса на украинское железорудное сырье на металлургических предприятиях Центральной и Восточной Европы, а также высокую конкуренцию со стороны европейских перевозчиков. 

Реклама:

Напомним:

Украина планировала использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокировала сухопутную границу с Европейским Союзом.

порт
Реклама:
Материалы по теме
Германия запретила портам принимать танкеры с газом РФ 14 ноября 2024, 12:03
Будущий владелец Белгород-Днестровского порта планирует восстановить мост в Затоке - СМИ 11 ноября 2024, 20:20
Победитель конкурса готов заплатить за Белгород-Днестровский порт более 100 миллионов 8 ноября 2024, 14:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте