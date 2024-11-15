Объемы грузовых перевозок по Дунаю обвалились

Объемы перевозок по Дунаю в румынский порт Констанца обвалились после открытия Украинского морского коридора.

Об этом исполняющий обязанности генерального директора ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) Дмитрий Москаленко рассказал в интервью Liga.net.

"Когда открылся морской коридор через порты Одессы, произошел откат. А точнее - обвал рынка перевозок из Украины по Дунаю на Констанцу. Фактически ситуация в регионе вернулась к довоенному состоянию", - сказал Москаленко.

Среди других факторов падения перевозок грузов по Дунаю руководитель УДП указал снижение спроса на украинское железорудное сырье на металлургических предприятиях Центральной и Восточной Европы, а также высокую конкуренцию со стороны европейских перевозчиков.

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Напомним:

Украина планировала использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокировала сухопутную границу с Европейским Союзом.