Аудит показал небольшой процент нарушений среди получателей грантов для бизнеса

Государственная служба занятости провела аудит 14,5 тыс. выданных микрогрантов по программе "Собственное дело", из которых за несоблюдение требований договора подлежат возврату менее 1%.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости на запрос Укринформа.

Чаще всего причинами нарушений со стороны получателей грантов является невыполнение обязательного условия по созданию рабочих мест и трудоустройства на них работников, а также использование средств микрогранта не по целевому назначению, которое было предусмотрено в бизнес-плане.

Мониторинг и контроль за выполнением условий договора микрогранта осуществляют региональные, городские, районные, горрайонные центры занятости, филиалы региональных центров занятости путем периодических выездных осмотров места осуществления хозяйственной деятельности получателя микрогранта.

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Такой контроль осуществляется в течение трех лет со дня зачисления средств на счет получателя в уполномоченном банке или до полного выполнения обязательного условия договора микрогранта.

В случае невыполнения обязательного условия договора микрогранта о создании рабочих мест в течение шести месяцев со дня зачисления средств на счет получатель должен вернуть сумму микрогранта в течение одного месяца после окончания такого шестимесячного периода.

Напомним:

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По состоянию на 12 ноября решения о предоставлении грантов по правительственной программе "Собственное дело" были приняты для 22 тыс. украинцев на общую сумму 5,2 млрд грн.