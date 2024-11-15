Курс валют на пятницу: доллар и евро подешевели

По состоянию на 15 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 10 копеек, евро снизился на 48 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,24 грн, евро - 43,46 грн (на 14 ноября доллар - 41,34 грн, евро - 43,94 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,51 - 41,58 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 43,85 - 44,10 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,64 грн (курс на 14 ноября - 41,17 - 41,65 грн);

Евро - 43,45 - 44,15 грн (курс на 14 ноября - 43,65 - 44,30 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,68 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,47 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.