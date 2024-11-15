Продажи автомобилей из Китая резко выросли в РФ после введения санкций – FT

Продажи китайских автомобилей в России стремительно выросли после того, как западные санкции заставили известные бренды прекратить сотрудничество с Москвой и сейчас Россия стала крупнейшим рынком сбыта для автопроизводителей из Китая.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Этот рост помог китайским автопроизводителям в то время, когда Пекин столкнулся с повышением пошлин на экспорт электромобилей в США и ЕС, а также вызвал быстрые изменения в автомобильной культуре России.

"Люди голосуют своим кошельком", - отметил Илья Фролов, автомобильный блогер из Москвы. "Если вы покупаете машину, выбор у вас такой: либо [российская] Lada, либо очень дорогая европейская модель, завезенная через серый импорт, либо хорошо укомплектованный и относительно недорогой китайский автомобиль".

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Полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой резкое сокращение продаж автомобилей европейских, корейских и японских брендов, которые ранее доминировали на российском рынке. На момент вторжения в феврале 2022 года их доля составляла 69% от всех продаж, по данным аналитического агентства "Автостат".

Сегодня же их доля упала до 8,5%, тогда как доля китайских производителей за тот же период выросла с 9% до 57%.

За первые девять месяцев 2024 года Россия стала крупнейшим рынком сбыта для китайских автомобилей, и объемы продаж достигли 849,951 единиц, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей. Вторым по величине рынком стал Мексика, которая импортировала менее половины этого объема.

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"Впечатляющий рост экспорта автомобилей из Китая за последние годы в основном зависит от спроса на российском рынке", - отметил Цуй Дуншу, генеральный секретарь ассоциации. "Резкие колебания и изменения в конкурентном ландшафте российского авторынка предоставили китайским компаниям большие возможности для продажи и значительные прибыли".

Примерно 90% китайских автомобилей, которые продаются в России, оснащены двигателями внутреннего сгорания, хотя более 15 тысяч автомобилей, произведенных Li Auto - производителем электромобилей, специализирующимся на просторных гибридных внедорожниках, - было продано в России за первые восемь месяцев 2024 года.

Расширение присутствия Китая настолько масштабно, что к новым компаниям присоединились не только потребители, но и профессионалы отрасли.

"Почти все, кто раньше работал с западными компаниями, теперь заняты в китайских", - сказал Вадим Горжанкин, директор московского PR-агентства „Красное Слово", которое сотрудничает с автомобильной отраслью. "Сначала мы почти ничего не знали об этих производителях, как с ними работать или даже как произносить их названия".

По данным китайской таможни, в сентябре экспорт автомобилей в Россию достиг $1,8 млрд, что значительно превышает показатель в $96 млн за тот же месяц в 2021 году.

Хотя неофициальные дилеры продолжают завозить известные западные бренды через параллельный импорт, высокие цены отпугивают их традиционных покупателей.