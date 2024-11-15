Цены на нефть снизились из-за слабого спроса в Китае

Цены на нефть снизились в пятницу на фоне признаков того, что спрос в Китае, крупнейшего импортера сырой нефти в мире, продолжает быть слабым из-за неравномерного экономического восстановления.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 65 центов, или 0,9%, до $71,91 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США снизились на 62 цента, или 0,9%, до $68,08.

За неделю Brent должна снизиться на 2,7%, тогда как WTI - на 3,3%.

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"Хотя цены на нефть несколько стабилизировались на этой неделе на уровне поддержки около $71,00, отсутствие четких признаков для роста указывает на то, что восстановление цен пока остается слабым", - отметил аналитик IG Еап Джун Ронг в письме.

Перспектива увеличения поставок из США и ОПЕК+ вместе с сомнениями относительно экономического восстановления Китая остаются причиной беспокойства, тогда как вероятность снижения ставки в декабре от Федеральной резервной системы теперь "приближается к случайности" на фоне менее мягкой позиции регулятора, добавил Еап.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы в октябре переработали на 4,6% меньше нефти, чем в прошлом году, сократив объемы переработки седьмой месяц подряд из-за закрытия некоторых заводов и снижения операционных мощностей на меньших независимых предприятиях, свидетельствуют данные Национального бюро статистики, опубликованные в пятницу.

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Снижение темпов переработки произошло на фоне замедления роста объема промышленного производства Китая в прошлом месяце и признаков слабого спроса в секторе недвижимости, несмотря на увеличение потребительских расходов, как свидетельствуют правительственные данные.

Цены на нефть также снизились на этой неделе, поскольку ведущие аналитики указали на то, что основные рыночные факторы остаются негативными.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что глобальное предложение нефти превысит спрос в 2025 году, даже если сохранятся ограничения добычи от ОПЕК+, в состав которой входят страны ОПЕК и такие союзники, как Россия, поскольку рост производства в США и других странах преобладает слабый спрос.

Парижское агентство повысило свой прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 60 тысяч баррелей в день до 920 тысяч баррелей в день, оставив прогноз на 2025 год почти неизменным на уровне 990 тысяч баррелей в день.

На этой неделе ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть на этот год и 2025 год, подчеркнув слабость в Китае, Индии и других регионах, отмечая уже четвертое подряд снижение прогноза на 2024 год.