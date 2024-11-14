На Закарпатье установлено уже 300 МВт альтернативной генерации

На Закарпатье уже создано 300 МВт мощностей для производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил начальник Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

"По состоянию на ноябрь 2024 года в области есть мощностей на 300 мегаватт для производства электроэнергии из возобновляемых источников. Это и ветер, и солнце, и вода", - сообщил он.

Также, по словам Билецкого, уже работает первый из установленных в горах ветряков в Нижневоротской ТГ.

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"Один ветряк работает и дает 4,8 мегаватта в час. Второй на подходе - на 5,2 мегаватта", - добавил он.

Кроме того, в области до конца года планируют запустить мощности газовой генерации на 50 МВт.

"Сейчас закуплены несколько установок на 20 мегаватт, процесс установки происходит в Сваляве и Ужгороде. Планы мы ставим такие, что до конца года должно работать плюс-минус 50 мегаватт газовой генерации", - добавил глава ОГА.

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