Материнская компания "Киевстара" призывает к прекращению войны – Bloomberg

Генеральный директор материнской компании "Киевстара" Veon призвал прекратить войну, указывая на растущую человеческую цену вторжения России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Украинцы "упорно борются" и заслуживают "достойного решения", заявил генеральный директор Veon Ltd. Каан Терзиоглу в интервью Bloomberg News в четверг.

"Каждый самолет, поднявшийся в небо, должен когда-то приземлиться. Каждая война должна закончиться", - отметил он, отвечая на вопрос о последствиях победы Дональда Трампа для Украины.

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Российская война серьезно ударила по критически важным услугам, таким как телекоммуникации. Украинская дочерняя компания Veon, Kyivstar, подверглась кибератакам, которые повлияли на миллионы пользователей.

Некоторые сотрудники компании погибли, а другие были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, которая длится уже почти 1000 дней. Теперь победа Трампа повысила шансы на прекращение этой войны, даже если это будет на условиях, невыгодных для Киева, пишет агентство.

Вторжение России заставило Veon покинуть свою страну происхождения. Основанная в 1992 году как VimpelCom, компания была одним из первых мобильных операторов в России. Сейчас она работает в шести странах, включая Пакистан и Бангладеш.

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Veon, которая также котируется на Nasdaq, в настоящее время находится в процессе делистинга своих акций с Euronext Amsterdam. В прошлом году компания назначила бывшего Госсекретаря США Майка Помпео независимым неисполнительным директором в совете Kyivstar, подчеркивая свою приверженность Украине. Трамп пока не назначил Помпео ни на одну роль в своей новой администрации.

Kyivstar пообещал инвестировать $1 миллиард в течение пяти лет до 2027 года на восстановление цифровой инфраструктуры Украины. Ожидается, что эти средства будут использованы для сетевых и цифровых услуг, включая потенциальные приобретения или развитие новых активов, о чем Veon сообщил в июне.