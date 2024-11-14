Словакия хочет продления исключения из нефтяного эмбарго против РФ
Четверг, 14 ноября 2024, 18:15 -
Словакия планирует провести переговоры с Европейским Союзом о продлении срока действия исключений из санкций в отношении российской нефти.
Об этом сообщает Bloomberg.
Исключение, срок действия которого истекает 5 декабря, позволяет единственному нефтеперерабатывающему заводу в Словакии - Slovnaft (собственность венгерской группы MOL) - экспортировать нефтепродукты, изготовленные из российской нефти, в Чехию.
Отмечается, что без этого разрешения Словакия сможет производить продукцию только для внутреннего рынка.
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"Будут огромные последствия", если Slovnaft не сможет перерабатывать российскую нефть, сказал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и добавил, что Российская Федерация была надежным партнером.
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