Соя в Украине дешевеет вторую неделю подряд: причины

В Украине цены на соевые бобы продолжают снижаться уже вторую неделю подряд.

Об этом сообщает АПК Информ.

По состоянию на 13 ноября 2024 года спрос на сою с ГМО фиксируется на уровне не более 18 200 грн/т СРТ, что на 1 000 грн/т ниже, чем в начале месяца.

Сообщается, что в 2023 году цены достигали 16 000 грн/т в аналогичный период.

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Снижение стоимости обусловлено избыточным предложением на внутреннем рынке и слабым спросом на экспорт, связанным с ростом поставок сои из Южной Америки в ЕС и разрешением Пакистана на импорт сои с ГМО, отмечают в Landlord.

Мировые котировки также снизились, поскольку в Бразилии улучшились погодные условия для сева, и страна ожидает рекордный урожай на уровне 169 млн тонн в 2024/2025 маркетинговом году.

На Чикагской бирже ноябрьские фьючерсы на сою упали на 1,2%, достигнув 371 доллара за тонну. Это обусловлено уменьшением спроса, а также возможными торговыми ограничениями со стороны Китая, который может сократить закупки американской сои.

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В Украине цены на сою с ГМО в портах снизились на 200-300 грн, до 18 000-18 200 грн/т. На сою без ГМО цены упали на 20-30%, до 405-430 долл/т из-за слабого спроса на внешних рынках.

Напомним:

В мире падают цены на популярное соевое масло, тогда как некогда самое дешевое пальмовое дорожает.