Курс доллара в РФ впервые за год достиг отметки в 100 рублей

Впервые за 2024 год 1 доллар в РФ оценили более чем в 100 рублей.

Об этом следует из данных сервиса Investing.com.

По состоянию на 14:31 американская валюта стоит 100,75 рубля. Последний раз курс доллара выше 100 рублей был зафиксирован в октябре 2023 года.

Еще в августе этого года за доллар нужно было отдать около 85,5 рублей. За 4 месяца российская валюта к доллару обесценилась на 15 рублей.

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С июня 2022 года доллар по отношению к рублю подорожал почти вдвое - с 53 до 100 рублей на 14 ноября.

Напомним:

В октябре 2023 года под влиянием оттока иностранной валюты и сокращения профицита текущего счета РФ курс доллара вырос отметки в 100 рублей на утренних торгах.

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