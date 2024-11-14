"Укрпочта" закупит электроскутеры для курьеров: Смелянский говорит о прощании с прошлым

"Укрпочта" объявила тендер на закупку 880 электроскутеров для курьеров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрпочта приглашает производителей и поставщиков электротранспорта принять участие в тендере на закупку 880 электрических курьерских скутеров, объявленном на портале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)", – говорится в сообщении.

Реализация проекта намечена на 2025 год.

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В "Укрпочте" предполагается, что работа с электроскутерами обеспечит увеличение объемов, ее скорость, доступность, экологичность, а также комфорт курьеров.

Проект финансируется за счет кредитных средств и гранта, предоставленных ЕБРР вместе с Европейским инвестиционным банком. Процедура закупки будет осуществляться в соответствии с принципами и правилами ЕБРР через портал электронных закупок ECEPP.

"Мы прощаемся с прошлым, пересаживая наших почтальонов с велосипедов на скутеры", - отметил Игорь Смилянский, генеральный директор "Укрпочты".

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Тендер предусматривает закупку электроскутеров, которые должны отвечать следующим техническим требованиям:

Запас хода: не менее 100 км

Максимальная скорость: в диапазоне от 40 до 70 км/ч

Максимальная грузоподъемность: не менее 180 кг

Напомним:

"Укрпочта" в связи с переходом на автоматическую обработку посылок с 1 ноября обновила требования к упаковке и установила тарифы для отправки нестандартного формата, которые нужно обрабатывать вручную.