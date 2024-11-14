Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 14 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 3 копейки, евро не изменился.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,34 грн, евро - 43,94 грн (на 13 ноября доллар - 41,37 грн, евро - 43,94 грн).

На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,60 - 41,66 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,02 - 44,33 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 13 ноября - 41,25 - 41,70 грн);

Евро - 43,70 - 44,40 грн (курс на 13 ноября - 43,90 - 44,49 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,65 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.