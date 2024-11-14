Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Четверг, 14 ноября 2024, 11:37 -
По состоянию на 14 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 3 копейки, евро не изменился.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,34 грн, евро - 43,94 грн (на 13 ноября доллар - 41,37 грн, евро - 43,94 грн).
На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,60 - 41,66 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 44,02 - 44,33 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 13 ноября - 41,25 - 41,70 грн);
- Евро - 43,70 - 44,40 грн (курс на 13 ноября - 43,90 - 44,49 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк - 41,25 - 41,90 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,65 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.
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