Цены на нефть отреагировали на укрепление доллара и медленный рост спроса

Цены на нефть снизились в начале торгов в четверг, 14 ноября, из-за беспокойства относительно увеличения мирового производства на фоне медленного роста спроса, причем укрепление доллара усилило падение.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 35 центов, или 0,5%, до $71,93 за баррель на 04:00 GMT. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) США упали на 42 цента, или 0,6%, до $68,01.

"Нефть борется с (предыдущим) более слабым прогнозом спроса ОПЕК, которая отложила сокращение дополнительной добычи еще на месяц, опасаясь негативного влияния на цены", - сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева в электронном письме.

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Во вторник Организация стран-экспортеров нефти снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть до 1,82 млн баррелей в сутки (б/с) на 2024 год по сравнению с 1,93 млн б/с, прогнозируемых в прошлом месяце, из-за слабого спроса в Китае, Индии и других регионах, что привело к падению цен на нефть до самого низкого уровня почти за две недели.

Между тем Управление энергетической информации США несколько повысило свои ожидания добычи нефти в США до среднего уровня 13,23 млн б/с в этом году, или на 300 тыс. б/с выше прошлогоднего рекорда в 12,93 млн б/с, и выше прогнозируемых ранее 13,22 млн б/с.

Агентство также повысило прогноз глобальной добычи нефти на 2024 год до 102,6 млн б/с с предыдущего прогноза в 102,5 млн б/с. В следующем году он ожидает мировую добычу на уровне 104,7 млн б/с против 104,5 млн б/с ранее.

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Прогнозы EIA по росту спроса на нефть хуже, чем прогнозы ОПЕК, и составляют около 1 млн б/с на 2024 год, хотя это выше предыдущего прогноза около 900 тыс. б/с.

Сейчас участники рынка ждут отчета Международного энергетического агентства (МЭА) о рынке нефти, который будет представлен позже в этот день, и данных EIA по запасам сырой нефти и продуктов в США для дальнейших торговых подсказок.

Аналитики говорят, что беспокойство из-за спроса в Китае остается ключевым фактором снижения цен.

"Несмотря на различные поощрительные меры, принятые китайскими властями, экономическая активность или настроения в материковом Китае не улучшились или не состоялись, - сказала Сачдева из Phillip Nova.

Китай продолжает оставаться "болезненным суставом" для спроса на нефть и основной причиной, почему нефтяные рынки готовятся к избытку предложения 2025 года, добавила она.

Кроме того, на цены повлияло то, что в среду доллар США поднялся почти до семимесячного максимума относительно основных валют после того, как данные показали, что инфляция в США за октябрь выросла в соответствии с ожиданиями, что свидетельствует о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит снижать ставки.

"...Укрепление доллара создает сильные встречные ветры для товаров", - говорится в записке ANZ Research.

В то же время укрепление доллара делает товары, оцененные в долларах, дорогими для покупателей, которые используют другие валюты.