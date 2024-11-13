В УЗ рассказали о разрушенных железнодорожных путях и вокзалах из-за войны

С начала полномасштабного вторжения в Украине было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км железнодорожных путей, и 43 здания вокзалов.

Об этом сообщили в АО "Укрзализныця", пишет Укринформ.

"С 24.02.2022 было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км путей и 43 здания вокзалов. Также есть повреждения других инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.

По данным отчета Киевской школы экономики (KSE), который охватывает период с февраля 2022 года по январь 2024 года, общий объем поврежденного железнодорожного полотна составляет до 507 км, повреждено или уничтожено 126 железнодорожных вокзалов и станций, из которых более 55 на подконтрольной, а остальные - на неподконтрольной Украине территориях.

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В частности, более 700 км железнодорожных путей находятся на временно оккупированной территории. В целом повреждено, уничтожено или потеряно 5,5 тыс. зданий и около 4 тыс. сооружений, принадлежащих Укрзализныце.

Аналитики KSE оценивают общие прямые убытки, которые были нанесены железнодорожной инфраструктуре, в 4,3 млрд долл.

"Железнодорожники восстанавливают поврежденные врагом пути. Так, с начала полномасштабного вторжения частично и полностью восстановлено более 3,6 тыс. км путей, 41 здание вокзалов и другие объекты инфраструктуры, чтобы поезда продолжали движение", - добавили в АО „Укрзализныця".

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Во время сезонных ремонтно-путевых работ за 8 месяцев 2024 года железнодорожники уже успели отремонтировать 737,6 км путей, что составляет 62% от запланированного на год объема.

Напомним:

В сентябре россияне обстреляли вокзал и поезд в Запорожье.