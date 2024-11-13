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Киевские власти объединили три мобильных приложения: Кличко назвал причину

Среда, 13 ноября 2024, 18:46 - Виктор Волокита

Киевская власть на базе Контактного центра 1551 объединила 3 мобильных приложения - "1551", "Мобильное приложение руководителя" и "Чистый город с 1551". 

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. 

По его словам, это сделали для того, чтобы уборка улиц, придомовых и других территорий в столице и решение других бытовых вопросов стало более эффективным. 

"Объединение приложений значительно уменьшит время обработки обращений граждан и введет системный контроль за их выполнением в районах Киева. В этом году платформа стала доступной и для инспекторов Департамента территориального контроля города Киева, что делает контроль более оперативным", - написал Кличко в Телеграмм.

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Также, как сообщил городской голова, новая платформа поможет главам районов и службам столицы эффективнее реагировать на ситуацию на территориях, за которые они отвечают, и обеспечивать чистоту в городе.

Напомним:

В Киеве начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт.

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Киев Кличко
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