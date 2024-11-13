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В 2025 году ресурс местных бюджетов вырастет на 15% – Минфин

Среда, 13 ноября 2024, 18:41 - Артур Крыжный

Ресурс общего фонда местных бюджетов в 2025 году вырастет на 15% по сравнению с 2024 годом - с 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Основную часть прироста обеспечат поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые увеличатся с 235,4 млрд грн до 268,7 млрд грн.

Также прирост поступлений обеспечит дотация для местных бюджетов, которая вырастет на 31%, достигнув 37,5 млрд грн.

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Базовая дотация повысится почти на 15% до 24,2 млрд грн. Субвенция на компенсацию тарифных разниц предусмотрена на уровне 12,2 млрд грн.

Кроме этого, в проекте госбюджета предусмотрены расходы на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в результате боевых действий в размере 4 млрд грн.

бюджет
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Экономическая правда
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