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Укр / Рус

Карты Monobank теперь можно пополнить в отделениях "Укрпочты"

Среда, 13 ноября 2024, 17:34 - Артур Крыжный

Карты Monobank теперь можно пополнить без комиссии в отделениях "Укрпочты".

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Карточки моно теперь можно без комиссии пополнить в любом из 4500 отделений Укрпочты", - сообщил он.

По его словам, команды "Укрпочты" и Monobank начали сотрудничать полгода назад и теперь услуга стала доступной.

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Напомним:

Monobank запустил производство корма для кошек под собственным брендом.

В банковском приложении Monobank появился маркет.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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