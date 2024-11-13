Карты Monobank теперь можно пополнить в отделениях "Укрпочты"
Среда, 13 ноября 2024, 17:34 -
Карты Monobank теперь можно пополнить без комиссии в отделениях "Укрпочты".
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Карточки моно теперь можно без комиссии пополнить в любом из 4500 отделений Укрпочты", - сообщил он.
По его словам, команды "Укрпочты" и Monobank начали сотрудничать полгода назад и теперь услуга стала доступной.
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Напомним:
Monobank запустил производство корма для кошек под собственным брендом.
В банковском приложении Monobank появился маркет.
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