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Молодые украинцы получили первые 10 грантов на открытие бизнеса: чем будут заниматься

Среда, 13 ноября 2024, 16:38 - Виктор Волокита

Первые 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали победителями молодежной составляющей грантовой программы "Собственное дело" и получат полтора миллиона гривен на старт собственного бизнеса.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

"В частности, молодые предприниматели планируют заниматься производством одежды и аксессуаров, кондитерских изделий, торговлей мебелью и товарами для дома, открыть маникюрный кабинет, фитнес-центр", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, по итогам 21 волны программы определены 443 победителя, которые получат гранты на 107 млн грн. 

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С начала действия программы ее победителями стали почти 21 тысяча украинцев, в их бизнес государство инвестирует 5 млрд грн.

Отмечается, что среди получателей микрогрантов двадцать первой волны 58% женщин, 34% мужчин и 8% юридических лиц.

Наиболее популярными сферами стали оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств (157 человек), временное размещение и организация питания (65 человек), перерабатывающая промышленность (61 человек) и предоставление других видов услуг (46 человек).

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предпринимательство
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