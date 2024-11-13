Для продвижения украинских техкомпаний на мировые рынки запустили маркетплейс CodeUA

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Львовским ІТ Кластером запустили украинский маркетплейс технологических компаний - CodeUA.

Об этом сообщили министр цифровой трансформации Михаил Федоров и на сайте Львовского ІТ Кластера.

Отмечается, что CodeUA - это глобальный маркетплейс топовых украинских технологических компаний. На платформе крупные иностранные крупные бизнесы будут искать партнеров среди украинских ИТ-специалистов.

Говоря о работе маркетплейса, Федоров сообщил, что заказчик выбирает нужные категории, а CodeUA предлагает исполнителей. В будущем будет добавлен ИИ-помощник, который будет искать наиболее подходящие варианты.

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"Для украинских компаний CodeUA это возможность найти новые партнерства, привлечь инвестиции или заключить выгодные контракты. В результате это повлияет на экспортные экономические показатели отрасли и рост доли ИТ в ВВП страны", - пояснил министр.

Также отмечается, что украинский ІТ-сектор насчитывает около 5 тысяч технологических компаний, включая:

2118 активных верифицированных ІТ-компаний, согласно исследованию IT Research Ukraine 2024;

2600+ стартапов, согласно данным Министерства цифровой трансформации.

"Часть украинского кода содержится во многих технологических продуктах. Ими пользуются миллиарды людей со всего мира. Мы стремимся, чтобы таких кейсов становилось еще больше. Львовский ІТ Кластер будет тщательно проверять портфолио каждой зарегистрированной на платформе техкомпании. Это гарантирует предоставление высококачественных ИТ-услуг заказчикам со всего мира", - подчеркивает Степан Веселовский, CEO Львовского ИТ Кластера.

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Платформа CodeUA создана при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

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