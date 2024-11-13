Инфляция в США выросла до 2,6% в октябре, поскольку Федеральный резерв обсуждает, как быстро снизить процентные ставки.

Об этом сообщает Financial Times.

Инфляция соответствовала ожиданиям экономистов по росту на 2,6% и превысила сентябрьский показатель на 2,4%.

После исключения нестабильных цен на продукты питания и энергоносители, "базовый" индекс удержался на уровне 3,3% в годовом измерении.

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Центральный банк США уже снизил свою базовую ставку на 0,75% в течение двух заседаний подряд до нового целевого диапазона 4,5-4,75%.

Чиновники ФРС пытаются достичь "нейтральной" ставки, которая бы сдерживала инфляцию, не снижая спрос, в попытке осуществить так называемую "мягкую посадку", которая бы позволила избежать рецессии.

Сообщается, что инфляция значительно снизилась с пикового уровня более 9% в 2022 году, но в последние месяцы прогресс замедлился.

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